Fokus

Po ndërtohet tregu i gjelbër dhe parkingu nëntokësor pranë Gjimnazit “Gjon Buzuku” në Prizren

By admin

Në Prizren kanë nisur punimet intensive për ndërtimin e Tregut të Gjelbër dhe parkingut nëntokësor, projekt ky që pritet të ndryshojë dukshëm infrastrukturën pranë Gjimnazit “Gjon Buzuku”.

Përmes një njoftimi, Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se po vendosen kabllot e energjisë elektrike nëntokë dhe po zëvendësohen gypat e ujësjellësit nga asbesti kancerogjen me gypa të rinj sipas standardeve moderne dhe po vendoset kanalizimi i ri.

“Rruga ekzistuese do të shtrohet me kalldrëm, për t’i shërbyer lëvizjes së qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

Previous article
Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet
Next article
Ndërprerje të furnizimit me ujë në disa lagje të Prizrenit

Lajmet e Fundit

