6.5 C
Prizren
E enjte, 13 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Të shtunën, krejt Prizreni n’sallë: Bashkimi kërkon fitore të madhe kundër Pejës

By admin

Të shtunën, ekipi i Bashkimit do të përballet me Pejën në palestrën “Sezai Surroi”, në një ndeshje që pritet të jetë shumë e fortë dhe emocionuese për tifozët prizrenas, raporton PrizrenPress.

Bashkimi vjen pas një serie të shkëlqyer prej pesë fitoreve në pesë ndeshje, përfshirë triumfin e fundit ndaj Golden Eagle Yllit në Prizren. Trajneri dhe lojtarët janë të vendosur të vazhdojnë këtë ecuri pozitive dhe të sigurojnë një tjetër rezultat të madh.

Tifozët janë thirrur të jenë pranë ekipit, duke krijuar atmosferën karakteristike që vetëm Prizreni di ta bëjë. Ora 19:00, palestra “Sezai Surroi” — çdo prizrenas i vërtetë duhet të jetë aty për të mbështetur ekipin dhe për të festuar çdo sukses së bashku.

Sipas klubit, “ky është momenti ku çdo prizrenali duhet të jetë pranë ekipit tonë — të mbushim palestrën dhe të krijojmë atmosferën që vetëm Prizreni di ta bëjë! Arsye për mungesë nuk ka — hajde edhe ti, ta mbështesim ekipin tonë dhe ta çojmë drejt një tjetër fitore!”/PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Më Shumë

Lajme

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, thotë se është kërcënuar. Muharremaj përmes një postimi në rrejtin socia Facebook ka thënë është kërcënuar me shprehjet “Sytë ja...
Lajme

I shoqëruar nga nëna dhe bashkëshortja, Ardian Shala voton në Suharekë

Kandidati për kryetar të Suharekës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ardian Shala, ka ushtruar të drejtën e votës në njërën nga qendrat...

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

CNN raporton për arinjtë në fshatin e Dragashit

Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu

Ben Blushi zbulon emrin e romanit të ri

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

Shqipëria mund ta sigurojë sonte play-offin, ndeshet me Andorrën

Transformim thelbësor në Spitalin e Prizrenit: Investim 3 milionë euro për Repartet Pediatrike dhe Internistike

Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne