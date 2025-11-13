Të shtunën, krejt Prizreni n’sallë: Bashkimi kërkon fitore të madhe kundër Pejës

Të shtunën, ekipi i Bashkimit do të përballet me Pejën në palestrën “Sezai Surroi”, në një ndeshje që pritet të jetë shumë e fortë dhe emocionuese për tifozët prizrenas, raporton PrizrenPress.
Bashkimi vjen pas një serie të shkëlqyer prej pesë fitoreve në pesë ndeshje, përfshirë triumfin e fundit ndaj Golden Eagle Yllit në Prizren. Trajneri dhe lojtarët janë të vendosur të vazhdojnë këtë ecuri pozitive dhe të sigurojnë një tjetër rezultat të madh.
Tifozët janë thirrur të jenë pranë ekipit, duke krijuar atmosferën karakteristike që vetëm Prizreni di ta bëjë. Ora 19:00, palestra “Sezai Surroi” — çdo prizrenas i vërtetë duhet të jetë aty për të mbështetur ekipin dhe për të festuar çdo sukses së bashku.
Sipas klubit, “ky është momenti ku çdo prizrenali duhet të jetë pranë ekipit tonë — të mbushim palestrën dhe të krijojmë atmosferën që vetëm Prizreni di ta bëjë! Arsye për mungesë nuk ka — hajde edhe ti, ta mbështesim ekipin tonë dhe ta çojmë drejt një tjetër fitore!”/PrizrenPress.com
