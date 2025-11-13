LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka vizituar sot komunën e Dragashit për të uruar Bexhet Xheladinin dhe ekipin e tij për fitoren e dytë radhazi në këtë komunë, raporton PrizrenPress.
Abdixhiku ka theksuar se kjo fitore është më shumë se një rezultat zgjedhor, duke e konsideruar shpërblim për punën, përkushtimin dhe seriozitetin e ekipit që ka shërbyer qytetarëve të Dragashit me dinjitet dhe punë të ndershme.
“Në këtë trevë të punës, traditës dhe besës, qytetarët dhanë një mesazh të qartë: punët e mira vlerësohen, drejtimi i drejtë shpërblehet”, ka thënë Abdixhiku.
Kreu i LDK-së gjithashtu ka falënderuar qytetarët për pritjen dhe ngrohtësinë e treguar gjatë vizitës, duke theksuar se partia ndihet me fat që gëzon përkrahjen e tyre.
“Ju faleminderit për pritjen që ma bëtë. Për gjithë ngrohtësinë e treguar që nuk ju mungon asnjëherë. Jemi me fat që ju kemi!”, përfundoi Abdixhiku./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/