15.9 C
Prizren
E premte, 14 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

By admin

Policia e Kosovës ka njoftuar se mëngjesin e djeshëm, një grua është gjetur pa shenja jete në një shtëpi në Prizren.

Në raportin 24-orësh thuhet se vdekjen e saj e ka konstatuar ekipi mjekësor që ka dalë në vend të ngjarjes.

“Prizren / 13.11.2025-08:00. Viktima femër kosovare është gjetur pa shenja jete në një shtëpi. Njësitë policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës”, thuhet në njoftim.

Ndërkaq, me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Rasti është cilësuar si “Hetim i vdekjes”.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Të shtunën, krejt Prizreni n’sallë: Bashkimi kërkon fitore të madhe kundër Pejës
Next article
Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Më Shumë

Fokus

Tre të akuzuar për keqpërdorim detyre në ndërtimin e lapidarëve në Suharekë

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur kundër të pandehurve A.E., dhe L.G., për shkak të dyshimit të bazuar mirë...
Lajme

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Kryetari i Suharekës edhe për një mandat, Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës telefonoi kryetarin aktual të Drenasit, Ramiz Lladrovcin të cilit...

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Vetëvendosje: Arrestohet komisioneri i PDK-së në Korishë të Prizrenit pas një sulmi fizik ndaj qytetarit

Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin

Të enjten organizohet edicioni i tretë i ‘Darkës së Bereqetit’ në Gjonaj të Hasit

Qytetari nga Rahoveci gjen 1800 euro dhe i dorëzon në polici

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Smajl Latifi merr urime të shumta nga bashkëveprimtarë e qytetarë

Prizreni gati për Turneun Memorial të Boksit ‘Komandant Drini’

Një grua tenton të vetëvritet në Prizren

“Durimi është çelësi” – më në fund indonezianët e pranuan Ceki Hotin nga Prizrenin për dhëndër

Numërohen 100% të votave në Rahovec, fiton Smajl Latifi i AAK-së

E dhimbshme: 30-vjeçari nga Suhareka vdes pas një aksidenti në Bresje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne