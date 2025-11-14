Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

Policia e Kosovës ka njoftuar se mëngjesin e djeshëm, një grua është gjetur pa shenja jete në një shtëpi në Prizren.
Në raportin 24-orësh thuhet se vdekjen e saj e ka konstatuar ekipi mjekësor që ka dalë në vend të ngjarjes.
“Prizren / 13.11.2025-08:00. Viktima femër kosovare është gjetur pa shenja jete në një shtëpi. Njësitë policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Rasti është cilësuar si “Hetim i vdekjes”.
