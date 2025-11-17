14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Bedri Hamza, kryetari i ri i PDK-së

By admin

Bedri Hamza u zgjodh kryetar i ri i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), gjatë konventës së mbajtur të kësaj partie.

Hamza u zgjodh përmes votimit të hapur dhe mori shumicën e votave absolute.

Ai nuk kishte kundërkandidat dhe zgjedhja e tij u bë pasi Memli Krasniqi ditë më parë dha dorëheqje nga kreu i partisë.

Hamza, 62 vjeç, ka shërbyer dy herë si ministër i Financave i Kosovës dhe në katër vjetët e fundit e udhëhoqi komunën e Mitrovicës së Jugut.

Në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më 9 shkurt, ai ishte kandidati i PDK-së për kryeministër.

Ai është zyrtari i vetëm i partisë që shpalli kandidaturën për ta udhëhequr partinë e dytë më të madhe në vend aktualisht.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren, shkatërrohen mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar
Next article
Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

Më Shumë

Fokus

Shaqir Totaj konfirmon pesë drejtori për LDK-në në qeverisjen e ardhshme të Prizrenit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se në kuadër të marrëveshjes së koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), kësaj partie...
Lajme

Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

Të hënën, në ambientet e Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit, u mbajt takimi i Këshillit Profesional, ku drejtori ekzekutiv i institucionit, MSc. Osman Hajdari,...

Sulmohet zyrtari i Postës së Kosovës në Prizren, arrestohet një i dyshuar

Bashkimi nuk ndalet: 6 fitore në 6 ndeshje

Kryetari i AAK-së në Prizren i kërkon Haradinajt të hyjë në koalicion me Konjufcën: Sot kërkohet mençuri, jo retorikë boshe!

LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Smajl Latifi merr urime të shumta nga bashkëveprimtarë e qytetarë

Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet

Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

“Hidroregjioni Jugor” shkyç 15 lidhje ilegale në tri komuna të regjionit të Prizrenit

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Vjedhje me vlerë mbi 21 mijë euro zbardhet nga Policia e Prizrenit – arrestohet i dyshuari

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Terrorizuan banorët, largohen me sukses nga fshatrat dy arinj në Dragash (Video)

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne