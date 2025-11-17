14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

FokusSport

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

By admin

Çikat e Bashkimit kanë pësuar humbjen e parë këtë sezon në Superligën e Femrave, në një derbi të fortë dhe shumë të luftuar ndaj Prishtinës, që u zhvillua në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Skuadra kryeqytetase triumfoi me rezultat 61:65, duke i shkaktuar Bashkimit disfatën e parë pas një serie të mirë paraqitjesh, raporton PrizrenPress.

Bashkimi e nisi ndeshjen më fuqishëm, duke fituar çerekun e parë 18:14, ndërsa periudha e dytë u karakterizua nga lojë e baraspeshuar, me të dyja skuadrat që shënuan nga 14 pikë, duke e çuar ekipin prizrenas në pushim me epërsi prej katër pikësh.

Prishtina u rikthye më e fortë pas pushimit, duke dominuar çerekun e tretë me 11:19 dhe duke kthyer rezultatin në favorin e saj. Në çerekun e fundit loja u zhvillua pikë për pikë, por kryeqytetaset arritën ta menaxhojnë epërsinë dhe ta mbyllin ndeshjen me fitore të rëndësishme.

Te Bashkimi u dallua Aulona Muhadri, e cila regjistroi një paraqitje të shkëlqyer me 13 pikë, 13 kërcime dhe 5 asistime. Për Prishtinën spikatën Dejah Monet Terrel me 20 pikë, 18 kërcime dhe 3 asistime, si dhe Besjana Martinaj, e cila kontribuoi me 23 pikë, 4 kërcime dhe 4 asistime.

Pavarësisht humbjes, Bashkimi vazhdon të qëndrojë në garë për kreun e tabelës, ndërsa kjo përballje konfirmon edhe një herë rivalitetin e fortë mes dy prej skuadrave më të mëdha të basketbollit të femrave në vend./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Bedri Hamza, kryetari i ri i PDK-së

Më Shumë

Sport

Mediat tiranase: Shehi largohet nga Ballkani?!

Trajneri i Ballkanit, Orges Shehi, i ka paraqitur dorëheqjen drejtuesve të klubit suharekas. Ky është lajmi që vjen nga mediat tiranase të afërta me...
Lajme

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës sot në Strasburg të Francës, do të zhvillojnë protestën e katërt me radhë, për të shprehur pakënaqësinë ndaj...

Ja për kë votoi mërgata në Prizren

Kryetari i AAK-së në Prizren i kërkon Haradinajt të hyjë në koalicion me Konjufcën: Sot kërkohet mençuri, jo retorikë boshe!

Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

Shqipëria mund ta sigurojë sonte play-offin, ndeshet me Andorrën

Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Aksident i rëndë në Prizren, vetura godet dy këmbësorë

Sulmohet zyrtari i Postës së Kosovës në Prizren, arrestohet një i dyshuar

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne