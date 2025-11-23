7.1 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

By admin

Një person është arrestuar në Prizren, nën dyshimin se e ka ngacmuar dhe dhunuar viktimën.

Ai është dërguar në mbajtje.

“DHUNIM- Prizren / 22.11.2025 – 16:00. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se i njëjti dyshohet se e ka ngacmuar dhe dhunuar viktimën f/k. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot
Next article
Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Më Shumë

Lajme

Heinsberg shpall ditë zie për Arsim Elshanin nga Prizreni, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident trafik

Një aksident tragjik ka tronditur qytetin gjerman Heinsberg dhe komunitetin shqiptar, pas vdekjes së Arsim Elshanit, 47-vjeçar nga Prizreni, i njohur si humanist dhe...
Lajme

Rexhepi: Unë do ta votoj si Buxhetin ashtu edhe Qeverinë

Nënkryetarja e Kuvendit, Emilja Rexhepi është deklaruar para nisjes së seancës së jashtëzakonshme për votimin e Buxhetit të vitit 2026. Ajo thotë se si kjo...

Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Junior 06 shënon fitore të rëndësishme në Prizren

120 euro u ble një votë në zgjedhjet lokale, u ngrihet aktakuzë dy personave në Suharekë

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Intelegjenca Artificiale hap horizonte të reja për zejtarët e rinj në Prizren

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

PDK-ja në Prizren nis mobilizimin për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit

Kosova barazon me Zvicrën

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Dështon Qeveria “Konjufca 1”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne