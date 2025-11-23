7.1 C
Prizren
23 Nëntor, 2025
Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

By admin

Një burrë ka vdekur të shtunën në spitalin e Prizrenit.

I njëjti ishte duke u trajtuar si pasojë e lëndimeve që kishte pësuar në vendin e punës më 7 korrik.

“Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në njoftimin e policisë .

Tashmë hetimet kanë nisur dhe rasti po cilësohet si “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës”./PrizrenPress.com

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

