Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

Pas shortit të raundit 1/32 të Kupës së Kosovës, Liria e Prizrenit do të përballet me Suharekën.
Ndeshja do të zhvillohet më 3 dhe 4 dhjetor në stadiumin “Përparim Thaçi”.
“Me motiv të lartë dhe mbështetjen e tifozëve, shkojmë për rezultat pozitiv”, njofton Liria, duke shprehur ambicien për të nisur rrugëtimin në Kupë me sukses./PrizrenPress.com/
