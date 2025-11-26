9.2 C
Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

By admin

Pas shortit të raundit 1/32 të Kupës së Kosovës, Liria e Prizrenit do të përballet me Suharekën.

Ndeshja do të zhvillohet më 3 dhe 4 dhjetor në stadiumin “Përparim Thaçi”.

“Me motiv të lartë dhe mbështetjen e tifozëve, shkojmë për rezultat pozitiv”, njofton Liria, duke shprehur ambicien për të nisur rrugëtimin në Kupë me sukses./PrizrenPress.com/

