9.2 C
Prizren
E enjte, 27 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

By admin

Pas shortit të hedhur sot në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës, Prizreni ka mësuar kundërshtarin për raundin 1/16 të Kupës së Kosovës. Skuadra prizrenase do të përballet me Drenicën, ekip i Superligës së Kosovës.

Ndeshja do të zhvillohet më 3 dhjetor 2025, në Skenderaj, në fushën e Drenicës.

Nga klubi kanë bërë të ditur se kjo sfidë përfaqëson një test të rëndësishëm për ekipin, i cili synon të japë maksimumin për një rezultat pozitiv në vazhdim të garës./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

Më Shumë

Lajme

Prizreni forcon transparencën komunale, Totaj priti përfaqësuesit për raportin e auditimit social

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot përfaqësuesit e Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale dhe organizatës Active and Creative Youth, të cilët...
Lajme

Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka njoftuar se nga nesër do të ekzekutohen shtesat e fëmijëve me 50 për qind rritje. Ai sqaroi se nga...

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

120 euro u ble një votë në zgjedhjet lokale, u ngrihet aktakuzë dy personave në Suharekë

“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

Festë në Rahovec, fitojnë ‘Vreshtarët’

Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

Bashkimi vazhdon serinë e fitoreve

Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne