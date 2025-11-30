Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake

Publicisti Fahri Musliu u ka bërë thirrje kryetarëve të komunave të rizgjedhur dhe të rinj që, në formimin e ekzekutivit lokale pas zgjedhjeve, të veprojnë si udhëheqës të pavarur dhe të mos ndjekin direktiva partiake.
Ai kërkon që vendimmarrja të jetë në interes të qytetarëve dhe të shtetit.
Musliu apeloi për një “kthesë radikale” në qeverisjen lokale, duke propozuar që të paktën një e treta e drejtorëve të drejtorive komunale të jenë jopartiakë – profesionistë me kompetencë, autoritet dhe integritet moral.
“Një veprim i tillë do të dëshmonte se kryetarët synojnë ndërtimin e një shteti demokratik dhe funksional, e jo të një shteti partiak, siç ka ndodhur gjatë 17 viteve që nga shpallja e pavarësisë”.
“Me këtë do të dëshmoni se jeni kryetarë të të gjithë qytetarëve, e jo vetëm të partive tuaja apo të koalicionit”, shkrun Musliu në Facebook.
Publicisti Musliu drejtoi një apel të veçantë partisë së koalicionit në Prizren, e cila do të udhëheqë Drejtorinë e Kulturës.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Ai kërkon që aty të emërohet një kandidat jopartiak, i cili e njeh kulturën e përgjithshme dhe veçanërisht atë specifike të Prizrenit.
Ai kritikon faktin se kultura e qytetit shpesh është drejtuar nga persona pa njohuri të mjaftueshme, duke përjashtuar periudhën kur koordinator ishte Urim Ukimeri, por pa kompetenca vendimmarrëse.
“Prizreni ka kuadro shumë kompetente në fushën e kulturës, nga gjenerata dhe grupmosha të ndryshme, të cilat do t’ia rikthenin qytetit epitetin dhe renomenë që e meriton”,shprehet Musliu./PP/
