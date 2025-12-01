5 C
Rahoveci humb në shtëpi

Rahoveci ka pësuar një humbje të rëndë në fushën e vet, duke u mposhtur 0-1 nga Vllaznia Pozheranit, në një duel vendimtar për ambiciet e skuadrave drejt Ligës së Parë të Kosovës.

Megjithë përpjekjet e vendasve për të marrë rezultat pozitiv, ishte Vllaznia ajo që shfrytëzoi më mirë rastet dhe arriti të shënojë golin e vetëm të ndeshjes, i cili në fund doli vendimtar.

Kjo humbje i kushton shumë Rahovecit, i cili tashmë largohet nga gara për inkuadrim, duke mbetur pas rivalëve të drejtpërdrejtë. Ndërkohë, Vllaznia e Pozheranit me këtë fitore të rëndësishme forcon pozitat dhe rrit shanset për t’u bashkuar në Ligën e Parë, duke u renditur krah Mitrovicës dhe Lepencit si skuadrat pretendente./PrizrenPress.com/

