Rahoveci humb në shtëpi

Rahoveci ka pësuar një humbje të rëndë në fushën e vet, duke u mposhtur 0-1 nga Vllaznia Pozheranit, në një duel vendimtar për ambiciet e skuadrave drejt Ligës së Parë të Kosovës.
Megjithë përpjekjet e vendasve për të marrë rezultat pozitiv, ishte Vllaznia ajo që shfrytëzoi më mirë rastet dhe arriti të shënojë golin e vetëm të ndeshjes, i cili në fund doli vendimtar.
Kjo humbje i kushton shumë Rahovecit, i cili tashmë largohet nga gara për inkuadrim, duke mbetur pas rivalëve të drejtpërdrejtë. Ndërkohë, Vllaznia e Pozheranit me këtë fitore të rëndësishme forcon pozitat dhe rrit shanset për t’u bashkuar në Ligën e Parë, duke u renditur krah Mitrovicës dhe Lepencit si skuadrat pretendente./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/