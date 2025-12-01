6.4 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

By admin

Në një përballje të zhvilluar sot në Mazgit të Obiliqit, Drini i Bardhë pësoi humbje të ngushtë 1:0 ndaj Top Football.

Goli i vetëm i ndeshjes vendosi fatin e takimit, duke i dhënë Top Football tre pikët e rëndësishme, raporton PrizrenPress.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren
Next article
Rahoveci humb në shtëpi

Më Shumë

Rozë

“Shpati ktheu sytë nga djali në momentet e fundit”, rrëfimi rrëqethës i mikut të artistit

Vdekja e papritur e Shpat Kasapit ka tronditur familjen dhe gjithë popullin shqiptar. Ai dyshohet se vdiq pas një sulmi në zemër gjatë qëndrimit në...
Kulture

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Më 1 dhjetor 1909 u hap Normalja e Elbasanit. Vendimi për hapjen e një institucioni që do të përgatiste kastën e mësuesve, të cilët do...

Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Rahoveci humb në shtëpi

Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Jan Palokaj largohet nga Bashkimi, karrierën e vazhdon te Cibona

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

Malishevë: Betimi i kryetarit Kastrati dhe kuvendarëve të rinj më 3 dhjetor

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Rrëshqitje dheu në Lubinjë të Poshtme, Totaj kërkon vigjilencë dhe ndjekje të udhëzimeve emergjente

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne