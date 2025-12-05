9.9 C
Prizren
Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

By admin

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren do t’i nënshtrohet një transformimi tërësor, pas nënshkrimit të kontratës për investimin prej më shumë se 12 milionë eurosh. Punimet përgatitore kanë nisur dhe projekti synon ta kthejë këtë arenë në një nga stadiumet më moderne në vend, raporton PrizrenPress.

Sipas kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, investimi do ta ndryshojë plotësisht fizionominë e stadiumit.

“Tribunave në lindje dhe perëndim do t’u shtohen edhe ato në veri dhe jug. Stadiumi ‘Përparim Thaçi’ do të bëhet një nga arenat më të mira sportive në Republikë”, ka deklaruar ai, në llogarinë e tij në Facebook.

Pas përfundimit të projektit, kapaciteti i stadiumit do të arrijë në rreth 7,800 ulëse, duke ofruar kushte të reja për tifozët e KF Lirisë dhe për sportdashësit e qytetit.

Kurti tha se ky investim është pjesë e një programi të gjerë kombëtar për përmirësimin e infrastrukturës sportive.

“Po investojmë mbi 200 milionë euro në stadiume të futbollit gjithandej vendit. Kosova do ta ketë infrastrukturën më të mirë sportive në rajon”, ka theksuar ai./PrizrenPress.com/

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

