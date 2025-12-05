Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A njofton për përfundimin me sukses të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren.
Punimet janë realizuar nga operatori ekonomik N.N.SH “CO-ING”, Prishtinë, me një vlerë totale të kontratës prej 215,079.16 euro, raporton PrizrenPress.
“Punimet janë realizuar sipas standardeve teknike, duke përfshirë vendosjen e gypave, rivendosjen e kubezave dhe realizimin e kyçjeve të reja për konsumatorët. Mbikëqyrja e vazhdueshme ka garantuar cilësi dhe siguri të plotë të rrjetit”, thuhet në njoftim.
Sipas kompanisë, ky projekt është investim vetanak i KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ Sh.A, duke konfirmuar përkushtimin tonë ndaj modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit./PrizrenPress.com/
