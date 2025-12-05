9.5 C
Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

ProCredit Superliga e basketbollit po hy në xhiron e nëntë dhe sfida ndërmjet Bashkimit dhe Rahovecit 029 pritet të jetë një nga më interesante.

Pas shtatë fitoreve radhazi, prizrenasit pësuan një humbje të papritur nga Vëllaznimi, dhe këtë fundjavë synojnë rikthimin me një rezultat pozitiv, raporton PrizrenPress.

Nga ana tjetër, Rahoveci 029 ka regjistruar tri fitore dhe pesë humbje dhe kërkon të përfitojë nga humbja e fundit e Bashkimit për të marrë avantazh në renditje.

Përballja do të zhvillohet të shtunën në orën 17:00, në Palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec dhe pritet të sjellë emocione për tifozët e basketbollit./PrizrenPress.com/

