Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

Një person është gjetur pa shenja jete ditën e djeshme në një lokal në Prizren.

Sipas raportit 24-orësh, ekipi i urgjencës ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar vdekjen e viktimës.

Ndërsa rasti është iniciuar si hetim i vdekjes.

“Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, njofton policia.

Avdyli: Zgjedhjet e 28 dhjetorit erdhën si pasojë e “llugës” politike të opozitës

