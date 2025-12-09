6.9 C
Muharremaj betohet si kryetar i Suharekës për mandatin e tretë

By admin

Bali Muharremaj ka dhënë sot betimin si kryetar i Komunës së Suharekës, duke nisur zyrtarisht mandatin e tij të tretë në krye të komunës.

Në një ceremoni të mbajtur para anëtarëve të Asamblesë Komunale, bashkëpunëtorëve dhe qytetarëve, ai u zotua se do të udhëheqë me ndershmëri, përkushtim dhe transparencë.

“Në këtë moment solemn, jap betimin tim për t’u shërbyer qytetarëve të Suharekës me përgjegjësi të plotë morale e institucionale”, deklaroi Muharremaj, raporton PrizrenPress. Ai theksoi se mandati i tretë i dedikohet qytetarëve dhe vendosmërisë së tyre, duke e cilësuar këtë hap jo thjesht si formalitet, por si një zotim të sinqertë që do të udhëheqë çdo vendim të tij.

Kryetari theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe punës së përbashkët: “Suksesi i një komune nuk ndërtohet mbi individë, por mbi bashkëpunim, respekt dhe punë të palodhur. Dera ime do të jetë e hapur për secilin prej jush”.

Në fjalimin e tij, ai vuri në pah potencialin e Suharekës, duke përmendur qytetarët punëtorë, rininë e talentuar dhe të moshuarit që mbajnë urtësinë e vendit. Muharremaj u zotua për zhvillim ekonomik, avancim të arsimit, shëndetësi më cilësore, mbështetje për fermerët, bizneset, sportin dhe kulturën — gjithmonë duke vënë në qendër dinjitetin e qytetarit.

“Do të jem udhëheqës i të gjithëve, sepse Komuna jonë është shtëpia jonë e përbashkët”, tha ai, duke falënderuar qytetarët për besimin dhe duke i ftuar që të ecin së bashku në rrugëtimin e ri./PrizrenPress.com/

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren
LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

