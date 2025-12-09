Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) Prizren ka finalizuar restaurimin dhe konservimin e asetit të mbrojtur kulturor “Hani dhe Nallbani i familjes Kovaç”.
Punimet janë zhvilluar gjatë viteve 2024–2025, nën menaxhimin e QRTK-së dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, ky objekt i rëndësishëm i trashëgimisë së Prizrenit është rikthyer në një gjendje të qëndrueshme, duke ruajtur vlerat e tij autentike historike dhe arkitekturore.
QRTK në Prizren njofton se do të vazhdojë me përkushtim mbrojtjen, monitorimin dhe mirëmbajtjen e aseteve kulturore, me synim që vlerat historike të qytetit të mbeten të paprekura dhe të trajtohen sipas standardeve profesionale në çdo fazë të procesit konservues./PrizrenPress.com/
