Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

By admin

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) Prizren ka finalizuar restaurimin dhe konservimin e asetit të mbrojtur kulturor “Hani dhe Nallbani i familjes Kovaç”.

Punimet janë zhvilluar gjatë viteve 2024–2025, nën menaxhimin e QRTK-së dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, ky objekt i rëndësishëm i trashëgimisë së Prizrenit është rikthyer në një gjendje të qëndrueshme, duke ruajtur vlerat e tij autentike historike dhe arkitekturore.

QRTK në Prizren njofton se do të vazhdojë me përkushtim mbrojtjen, monitorimin dhe mirëmbajtjen e aseteve kulturore, me synim që vlerat historike të qytetit të mbeten të paprekura dhe të trajtohen sipas standardeve profesionale në çdo fazë të procesit konservues./PrizrenPress.com/

