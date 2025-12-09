6.9 C
Prizren
E martë, 9 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Biletat për super derbin Bashkimi–Trepça dalin nesër në shitje

By admin

Bashkimi ka njoftuar se nesër, nga ora 12:00, do të nisë shitja e biletave për super derbin e shumëpritur kundër Trepçës, që do të zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Sipas njoftimit të klubit, çmimi i biletave të rregullta është 3 euro, ndërsa ato VIP kushtojnë 15 euro. Çdo person do të ketë të drejtë të blejë deri në katër bileta.

Dyert e palestrës do të hapen në orën 17:30, ndërsa klubi ka kërkuar nga tifozët që të respektojnë vendet VIP sipas biletave përkatëse.

Bashkimi u ka bërë thirrje tifozëve që ta mbështesin ekipin dhe të krijojnë atmosferë sa më të zjarrtë në një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

Më Shumë

Lajme

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

Policia në Prizren  ka iniciuar rast për falsifikim të parasë. Sipas raportit 24 orësh të policisë thuhet se nga 1 qershori deri më 27 nëntor...
Sport

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Java e nëntë e Superligës mbyllet sonte me duelin verdhezi mes Golden Eagle Yllit dhe GO+ Pejës në Palestrën ‘Karagaçi’. Therandasit kanë dy fitore...

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Serbia ia cakton 30 ditë paraburgim shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj

31 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit

Bashkimi kërkon finalen e Kupës

Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi

Drini i Bardhë mbyll sezonin vjeshtor me fitore

Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë, 49-vjeçari nga Gjonaj i Prizrenit i dënuar për kultivim e shitje të drogës

Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne