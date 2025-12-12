4.9 C
Prizren
E premte, 12 Dhjetor, 2025
Kulture

Dimri Kulturor 2025 nis me muzikë dhe atmosferë festive në Prizren

By admin

Me muzikë dhe atmosferë festive filloi mbrëmë “Dimri Kulturor” në Prizren, një oazë festash që do të mbetet qendër e argëtimit deri më 5 janar 2025.

Shtëpizat e drurit, të dekoruara me stil, së bashku me ofertat atraktive të gastronomëve, kanë shndërruar këtë hapësirë në destinacion ideal për festat e fundvitit.

Atmosfera bëhet edhe më e veçantë falë bashkatdhetarëve që rikthehen në familje për të festuar vitin e ri dhe i japin qytetit energji të ngrohtë.

