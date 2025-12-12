Autobusi ndalohet në Vërmicë, kapen mallra të padeklaruara

Në pikëkalimin kufitar të Vërmicës, një autobus është ndaluar për kontrolle rutinë.
Pas deklarimit të vozitësit se nuk posedonte mallra për deklarim, automjeti u dërgua në vijën e dytë të kontrollit, ku zyrtarët doganorë dhe Policia Kufitare konstatuan praninë e aksesorëve dhe pajisjeve sportive, produkteve kozmetike të markave të njohura dhe produkteve për fëmijë, me vlerë totale rreth 5,100 euro, raporton PrizrenPress.
Sipas Doganës së Kosovës, vozitësi nuk ka poseduar faturë apo dokumentacion përkatës për mallrat në fjalë, prandaj ndaj tij është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa mallrat janë ndaluar deri në përfundimin e procedurave të mëtejshme.
Dogana e Kosovës apelon te të gjithë udhëtarët dhe transportuesit që të respektojnë obligimet ligjore gjatë kalimit kufitar dhe të deklarojnë çdo mall që posedojnë, në mënyrë që të shmangen procedurat ndëshkuese dhe vonesat gjatë kontrollit./PrizrenPress.com/
