FokusSiguri

Konfirmohen dy të vdekur në aksidentin e autostradës “Ibrahim Rugova”

By admin

Dy persona kanë humbur jetën në aksidentin e mëngjesit Autostradën “Ibrahim Rugova”.

Policia ka konfirmuar vdekjen e vozitësit të veturës dhe një grua.

