Sigal Prishtina – Bashkimi, spektakël i garantuar në kryeqytet

Të dielën, basketbolli kosovar sjell një tjetër përballje të madhe, ku përballë njëra-tjetrës do të jenë dy skuadra me histori dhe traditë, Sigal Prishtina dhe Bashkimi, raporton PrizrenPress.

Ky duel pritet të ofrojë spektakël dhe emocione, duke pasur parasysh formën dhe rivalitetin mes dy ekipeve. Prishtinasit në këtë edicion kanë regjistruar pesë fitore dhe pesë humbje, duke kërkuar vazhdimësi dhe stabilitet në rezultate, sidomos para tifozëve të tyre.

Në anën tjetër, Bashkimi i Prizrenit, pas një serie mbresëlënëse prej shtatë fitoreve radhazi, ka pësuar tri humbje rresht, çka e bën këtë ndeshje shumë të rëndësishme për rikthimin te rezultatet pozitive dhe ruajtjen e ambicieve në kampionat.

Ndeshja do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, me fillim nga ora 19:00, ndërsa pritet prani e madhe e tifozëve dhe një atmosferë e zjarrtë, siç i ka hije një derbi të tillë./PrizrenPress.com/

