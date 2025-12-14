3.8 C
Prizren
Rahoveci pret Pejën

By admin

Java e 11-të e kampionatit të basketbollit mbyllet sonte me përballjen mes Rahoveci 029 dhe GO+ Peja, raporton PrizrenPress.

“Vreshtarët” deri më tani kanë regjistruar katër fitore dhe gjashtë humbje, ndërsa pejanët kanë shënuar shtatë fitore dhe tri humbje, duke hyrë si favoritë në këtë takim.

Ndeshja zhvillohet në palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec, me fillim nga ora 19:30, dhe pritet të ofrojë shumë emocione për tifozët./PrizrenPress.com/

