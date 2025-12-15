1.8 C
Prizren
Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

Inspektoriati i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A  në Prizren, në bashkëpunim me njësitë operuese, ka vijuar aksionin për shkyçjen e konsumatorëve që nuk kanë paguar faturat e ujit.

Sipas njoftimit, janë kryer 31 shkyçje: 20 në Prizren dhe 11 në Suharekë. Kompania thekson se nuk do të ketë më asnjë formë tolerance për borxhet e papaguara.

“Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të rregullojnë detyrimet e tyre për të shmangur ndërprerjet./PrizrenPress.com/

