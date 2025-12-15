1.8 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

By admin

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) të mërkurën në Prizren hap zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në hapjen e fushatës elektorale, duke thënë se ka përfunduar koha për fjalë.

“Koha për fjalë ka përfunduar. Ka ardhur koha për të vepruar. Nga Prizreni i bukur, këtë të mërkurë, e nisim fushatën tonë. Ju ftoj të na bashkoheni! Bashkë. Përpara. #PDK130”, ka shkruar Hamza në Facebook.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë
Next article
Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit

Më Shumë

Fokus

Kamioni me beton godet për vdekje një person në Prizren

Një aksident me fatalitet ka ndodhur pak më parë në Prizren, ku një kamion me beton ka goditur për vdekje një këmbësor. Rasti ka ndodhur...
Fokus

Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

Shaqir Totaj është betuar për mandatin e dytë të tij si kryetar i Komunës së Prizrenit.   Betimin, ai e bëri në mbledhjen e sotme konstituive...

Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

Çeku inspekton punimet në stadiumin e ri të Suharekës

Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Kampioni i pamëshirshëm, Trepça “shkel” Yllin në Suharekë

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

Detaje nga përplasja e dy veturave në autostradën “Ibrahim Rugova”, arrestohet shoferja që dyshohet se e shkaktoi aksidentin

Një burrë gjendet i vdekur në banesën e tij në Prizren, policia nis hetimet

Moti sot: I vranët dhe me diell, temperaturat deri në 10 gradë Celsius

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne