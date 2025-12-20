Dy vite pa Illmen Bajrën – KB Bashkimi e kujton figurën dhe kontributin e ti

Sot shënohen dy vite nga ndarja nga jeta e Illmen Bajrës, figurë e respektuar e komunitetit sportiv prizrenas.
Klubi i Basketbollit Bashkimi ka përkujtuar me nderim kujtimin e tij, duke theksuar përkushtimin, vlerat dhe gjurmën e pashlyeshme që Bajra la në klub dhe në sportin vendor.
“Emri dhe vepra e tij do të mbeten përgjithmonë pjesë e historisë dhe kujtesës së familjes sonë”, ka bërë të ditur KB Bashkimi, raporton PrizrenPress.
Klubi e cilëson Bajrën si një njeri të rrallë, i cili me punë, karakter dhe dashuri për sportin kontribuoi në ngritjen e vlerave të basketbollit në Prizren.
“I paharruar përjetë. U prehtë në paqe.”/PrizrenPress.com/
