Sport

Dy vite pa Illmen Bajrën – KB Bashkimi e kujton figurën dhe kontributin e ti

Sot shënohen dy vite nga ndarja nga jeta e Illmen Bajrës, figurë e respektuar e komunitetit sportiv prizrenas.

Klubi i Basketbollit Bashkimi ka përkujtuar me nderim kujtimin e tij, duke theksuar përkushtimin, vlerat dhe gjurmën e pashlyeshme që Bajra la në klub dhe në sportin vendor.

“Emri dhe vepra e tij do të mbeten përgjithmonë pjesë e historisë dhe kujtesës së familjes sonë”, ka bërë të ditur KB Bashkimi, raporton PrizrenPress.

Klubi e cilëson Bajrën si një njeri të rrallë, i cili me punë, karakter dhe dashuri për sportin kontribuoi në ngritjen e vlerave të basketbollit në Prizren.

“I paharruar përjetë. U prehtë në paqe.”/PrizrenPress.com/

