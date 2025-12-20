6.6 C
Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Sonte, më 20 Dhjetor 2025, në orën 21:15, hap dyert edicioni i pestë i Big Brother VIP Albania nën moderimin e Ledion Liços.

Media kanë publikuar listat e personazheve që priten se do të jenë konkurrentë brenda shtëpisë. Mes emrave më të përfolur janë:

Kristi Lamaj – këngëtar
Hilda Kërtalli – content creator
Renee Reffo – content creator
Vitmar Basha – këngëtar/instrumentist
Robert Aliaj Dragot – artist i njohur
Anxhela Martini – modele
Juxhin Plovishti – aktor komedie
Ardi Murataj – moderator
Sabina Mete – moderatore
Ina Pashollari – moderatore
Lore (Lorela Karoshi) – këngëtare
Valer Kolnika – ish-banor i Big Brother

Banori i parë i konfirmuar
Një nga emrat e konfirmuar zyrtarisht është Anxhelo Haruni, moderatori i emisionit “Top Talk” në Top Channel, i cili e njoftoi publikisht se do të futet në shtëpinë e Big Brother dhe do të hyjë në izolim të plotë sipas rregullave të formatit.

Sonte nis Big Brother VIP 5! Ja emrat e përfolur dhe banori i parë i

Big Brother Fan Club” do të ketë moderatore Kiara Titon ndërsa opinionistë janë Françeska Murati dhe Arian Konomi/dritare.net

 

