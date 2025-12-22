3 C
Prizren
E hënë, 22 Dhjetor, 2025
type here...

Rozë

Vdes Shemi i grupit Ilirët

By admin

Shemsi Krasniqi, i njohur për publikun si “Shemi”, vokalisti i grupit “Ilirët”, ka ndërruar jetë papritur. Sipas raportimeve, ai është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në lagjen Dragodan, në Prishtinë

“Shemi” ishte një nga emrat më të dalluar të “Ilirëve”, grup i formuar në vitin 1981, që po atë vit solli edhe këngën e parë “Merita”. Me të në mikrofon, “Ilirët” u bënë ndër grupet muzikore më aktive dhe më të njohura të skenës vendore gjatë viteve ’80 dhe ’90.

Në vitin 2012, grupi publikoi albumin “Moj Kosovë”, ndërsa kënga “Rini Thuaja Këngës” u shoqërua me videoklip dhe më pas u prezantua edhe në “Netët e Klipit Shqiptar 13” në vitin 2014.

Përtej këtyre projekteve, repertori i “Ilirëve” me Shemin mbetet i lidhur ngushtë me kujtesën muzikore të publikut, ndërsa shumë nga këngët e tyre vazhdojnë të dëgjohen gjerësisht edhe sot.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Andersoni i Bashkimit shpallet më i miri i javës

Më Shumë

Lajme

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se sot është nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi për monitorimin dhe menaxhimin e pyllëzimeve dhe infrastrukturës...
Lajme

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme do të karakterizohet me kushte të ndryshueshme meteorologjike. Pritet të ketë vranësira interval...

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

Rahoveci 029 forcohet para duelit me Vëllaznimit

Një nxënës theret me thikë në Prizren

Gjenden mbetje mortore në Rahovec, Komisioni për të Pagjetur jep detaje

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

Therje me thikë në Prizren, arrestohet i dyshuari për tentim vrasje

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Abrashi: Presim të fitojmë mbi 50 për qind

83 vjet nga vdekja e Faik Konicës

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne