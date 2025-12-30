4.5 C
Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

Serie A pritet t’i japë fund përdorimit të topit të kuq, një element historik i kampionatit italian që përdorej në ndeshjet e zhvilluara në kushte të vështira atmosferike, sidomos në dëborë.

Sipas asaj që raporton gazzetta.it, Liga po punon për ta hequr përfundimisht këtë praktikë nga sezoni i ardhshëm. Vendimi lidhet me përparimin teknologjik dhe përmirësimin e dukshmërisë në stadiume.

Sot, ndriçimi modern, cilësia e fushave dhe transmetimet televizive në rezolucion të lartë e bëjnë të panevojshëm përdorimin e topit të kuq, i cili dikur ishte zgjidhje për t’u dalluar nga bora e bardhë. Në vend të tij, do të përdoren topa standardë me dizajne dhe ngjyra të përditësuara, të certifikuara nga prodhuesit zyrtarë.

Topi i kuq ka qenë pjesë e historisë së Serie A për dekada dhe lidhet me shumë ndeshje ikonike të luajtura në dimër të ashpër. Megjithatë, Liga beson se futbolli modern kërkon uniformitet dhe standarde të njëjta në çdo ndeshje, pavarësisht kushteve atmosferike. Burime pranë Serie A theksojnë se vendimi është tashmë në fazën përfundimtare dhe do të zyrtarizohet së shpejti.

Kështu, një simbol i vjetër i kampionatit italian pritet të mbetet vetëm pjesë e kujtimeve dhe arkivave historike të futbollit.

Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës
Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren

