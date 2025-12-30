Prizreni shënon Ditën e Veteranit të UÇK-së me nderime dhe mirënjohje

Në Prizren u shënua sot Dita e Veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një ngjarje e rëndësishme për të nderuar sakrificën dhe kontributin e atyre që luftuan për lirinë e vendit, raporton PrizrenPress.
Ceremonia, e organizuar nga OVL e UÇK-së në Prizren në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit, mblodhi veteranë dhe përfaqësues nga qendra dhe degët e OVL-ve të shumicës së komunave të Kosovës. Të pranishmit rikujtuan me respekt rrugën e lavdishme të çlirimit.
Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, e vlerësoi këtë ditë si një nga momentet më domethënëse të kujtesës kombëtare.
“Dita e Veteranit mbetet moment mirënjohjeje për të gjithë ata që i dhanë Kosovës lirinë dhe shtetësinë, duke zënë vend të përhershëm në kujtesën tonë kombëtare”, tha Totaj./PrizrenPress.com/
