-0.9 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

I ndërtohet shtëpia nënës së dëshmorit të kombit, Avni Buçaj

By admin

Sot është bërë ceremonia e dorëzimit të çelësave të shtëpisë për nënën e dëshmorit të kombit, Avni Mursel Buçaj, nga fshati Lladroc i Komunës së Malishevës.

Në këtë ceremoni solemne u nda mirënjohje nga shoqatat e dala nga lufta për organizatorin e ndërtimit të kësaj shtëpie, Hasan Selim Zogaj, njëkohësisht edhe bashkëluftëtar i dëshmorit Avni Buçaj, për kontributin dhe përkushtimin e treguar.

Ndërtimi i shtëpisë u mundësua falë solidaritetit të bashkëfshatarëve, bashkëluftëtarëve të dëshmorit, si dhe kontributit të disa firmave vendore, duke dëshmuar edhe një herë respektin dhe nderimin për familjet e dëshmorëve të kombit.

Avni Mursel Buçaj, dëshmor i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka lindur më 15 gusht 1980 në Lladroc, Komuna e Malishevës, ndërsa ka rënë dëshmor më 31 maj 1999, si ushtar i Brigadës 121 “Ismet Jashari – Kumanova”.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahovec, mbahet mbledhja e fundit e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara
Next article
Prizreni shënon Ditën e Veteranit të UÇK-së me nderime dhe mirënjohje

Më Shumë

Fokus

Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren

Tre fëmijët që u shpëtuan nga zjarri që kaploi një shtëpi banimi në Prizren, tani janë në gjendje stabile. Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit, në...
Fokus

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Reduktimet e gjata të rrymës elektrike kanë sjellë pakënaqësi te banorët e Komunës së Prizrenit. Ngarkesat e trafove, sidomos në orët e mbrëmjes, po...

Kurti vlerëson ish-kryetarin e Prizrenit: Në kohë të vështira ishte ndër figurat kryesore

LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

Egzon Gjuka e Tina Hetemi më të mirët e vitit

Albin Kurti: Urime fitorja më e madhe në historinë e vendit

Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne