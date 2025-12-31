-2 C
Rahoveci do të ketë stadium modern me 6,523 ulëse

By admin

Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka konfirmuar sot se është përzgjedhur projekti konceptual dhe është nënshkruar kontrata për hartimin e projektit zbatues të stadiumit të ri të qytetit në Rahovec.

Sipas tij, stadiumi i ri do të ndërtohet sipas standardeve të UEFA-s.

“Është përzgjedhur projekti konceptual dhe kemi nënshkruar kontratën për hartimin e projektit zbatues të stadiumit të qytetit në Rahovec, i cili do të jetë i kategorisë 2 sipas standardeve të UEFA-s dhe do të ketë 6,523 ulëse”, ka deklaruar Çeku, raporton PrizrenPress.

Ai ka theksuar se pas finalizimit të projektimit, procedurat do të vijojnë me përzgjedhjen e kompanisë që do të kryejë punimet.

“Me të përfunduar projektimi, do të kalojmë në procedurë për kontraktimin e punëkryesit, për ta bërë edhe Rahovecin me një stadium modern të standardit ndërkombëtar”, ka shtuar ai.

Ministri ka njoftuar gjithashtu se edhe projektet e tjera infrastrukturore sportive po avancojnë me ritëm.

“Në procedurë për nisjen e punimeve janë edhe stadiumi i Pejës dhe ai i Vushtrrisë. Ndërsa punimet së shpejti nisin në stadiumin e Ferizajt”, ka deklaruar Çeku, duke theksuar përkushtimin e MKRS-së në zhvillimin e infrastrukturës së futbollit në Kosovë./PrizrenPress.com/

