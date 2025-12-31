-0.4 C
Prizren
E mërkurë, 31 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

By admin

Më 31 dhjetor, nga ora 22:00 deri në 00:00, Kalaja e Prizrenit do të jetë e hapur për qytetarët që duan të shijojnë fishekzjarrët nga platforma panoramike ballore.

Qasja bëhet në këmbë nga Shatërvani.

Do të përdoret vetëm platforma panoramike ballore, ndërsa hapësirat e tjera të Kalasë nuk lejohen.

Menaxheri Veron Tara njofton se ndalohet sjellja dhe përdorimi i mjeteve piroteknike dhe u bën thirrje qytetarëve për kujdes dhe siguri gjatë rrugëtimit./radiodukagjini/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Më Shumë

Rozë

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

Një ngjarje e veçantë muzikore dhe historike do të shënohet këtë të enjte në Prizren, me premierën e këngës kushtuar legjendës së luftës dhe...
Lajme

Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s’arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)

Një fëmijë i moshës 1 vjeçare e ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu një shtëpi sot në Prizren.   Rreth ngjarjes tragjike...

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit

Ja nga sa deputetë kanë fituar e kanë humbur partitë politike në zgjedhjet e djeshme

Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

AAK-ja mori 2,087 vota në Prizren

I ndërtohet shtëpia nënës së dëshmorit të kombit, Avni Buçaj

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Kurti në Has premton 1 miliard euro investim për prodhimtarinë dhe mbështetje për bujqit e fermerët e Prizrenit

Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës

Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Policia shqipton 1,506 tiketa dhe arreston 41 persona

Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

Pas një mungese të gjatë, Gjesti rikthehet për Krishtlindje!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne