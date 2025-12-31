Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Më 31 dhjetor, nga ora 22:00 deri në 00:00, Kalaja e Prizrenit do të jetë e hapur për qytetarët që duan të shijojnë fishekzjarrët nga platforma panoramike ballore.
Qasja bëhet në këmbë nga Shatërvani.
Do të përdoret vetëm platforma panoramike ballore, ndërsa hapësirat e tjera të Kalasë nuk lejohen.
Menaxheri Veron Tara njofton se ndalohet sjellja dhe përdorimi i mjeteve piroteknike dhe u bën thirrje qytetarëve për kujdes dhe siguri gjatë rrugëtimit./radiodukagjini/
