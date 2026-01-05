7 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

By admin

Dy persona janë lënduar si pasojë e një zjarri që ka shpërthyer në një shtëpi në Prizren.

Lidhur me rastin për Klankosova.tv detaje ka dhënë Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë për rajonin e Prizrenit.

Bytyqi deklaroi se zjarri kishte përfshirë katin e parë të shtëpisë.

“Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Zjarrfikësve, të cilët kanë lokalizuar dhe fikur zjarrin. Po ashtu, në vendngjarje kanë dalë njësiti i KEDS-it si dhe njësiti i urgjencës mjekësore, të cilët u kanë ofruar ndihmë mjekësore dy viktimave, të cilat janë asfiksuar nga tymi. Sipas ekipit mjekësor, gjendja shëndetësore e të lënduarve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë”, deklaroi ai për Klankosova.tv

Ai theksoi se bazuar në deklaratën e viktimës,  dëmi material i shkaktuar nga zjarri ende nuk është i vlerësuar.

“Në vendngjarje kanë dalë gjithashtu hetuesi kujdestar dhe njësiti i forenzikës. Lidhur me rastin është kontaktuar dhe njoftuar prokurori i shtetit, me urdhër të të cilit iniciohet rasti. Rasti mbetet nën hetime”, theksoi zëdhënësi rajonal i Policisë së Prizrenit./ Klankosova.tv.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë
Next article
Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

Pronaret e bizneseve në fshatin Gjonaj të Hasit të Prizrenit, kanë reaguar ndaj kompanisë energjetike KEDS, duke e akuzuar për papërgjegjësi menaxheriale dhe mungesë...
Opinione

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Nga: Jonathan Hargreaves Viti 2025 ishte një vit i humbur për Kosovën. Viti 2026 është një mundësi për t’i siguruar si udhëheqësit politikë ashtu edhe ata...

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Festat e fundvitit gjallëruan turizmin në Prizren

Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

Kryetari i Prizrenit paraqet raportin vjetor të punës para qytetarëve

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Digjet autobusi që po shkonte nga Kosova në Zvicër, ishte plot me mërgimtarë

Ylli ndahet me Joe Reece

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren

Rahoveci do të ketë stadium modern me 6,523 ulëse

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne