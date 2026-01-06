Reshjet e dendura të shiut që nisën mbrëmë në Kosovë vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa në autostradën Prizren–Prishtinë, veçanërisht në afërsi të aeroportit, për shkak të ujërave të grumbulluara në rrugë, qarkullimi është vështirësuar ndjeshëm.
Uji i mbledhur në rrugë u ka shkaktuar vështirësi drejtuesve të automjeteve dhe ka krijuar kolona të gjata automjetesh.
