Malisheva përfshihet nga vërshimet

  • Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime të ujit në disa zona të Malishevës, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke rrezikuar pronat e qytetarëve.

Mediumi lokal Malisheva RTV, raporton se institucionet përkatëse janë në terren dhe u bëhet thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar.

Gjithashtu janë publikuar edhe pamje nga gjendja atje.

