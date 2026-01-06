Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Luljeta Veselaj Gutaj është emëruar sot Drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Komunën e Prizrenit.
Lajmin e bëri të ditur kryetari i komunës, Shaqir Totaj, përmes një postimi në rrjetet sociale.
“Sot, nisëm ciklin e emërimeve për qeverisjen lokale, duke filluar me kabinetin tim, me të cilin do të vazhdoj punën edhe në këtë mandat, me të njëjtin përkushtim dhe përgjegjësi”, shkruan Totaj, raporton PrizrenPress.
Po ashtu, sot është emëruar drejtor i Shërbimeve Publike, Islam Ukaj.
Ai shtoi se emërimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim kompletimin e ekzekutivit.
“Me përkushtimin tashmë të dëshmuar, do ta vazhdojmë edhe mandatin e dytë të qeverisjes lokale në Komunën e Prizrenit, në shërbim të interesit publik dhe për mirëqenien e qytetarëve”, theksoi i pari i Prizrenit./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/