Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Luljeta Veselaj Gutaj është emëruar sot Drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Komunën e Prizrenit.

Lajmin e bëri të ditur kryetari i komunës, Shaqir Totaj, përmes një postimi në rrjetet sociale.

“Sot, nisëm ciklin e emërimeve për qeverisjen lokale, duke filluar me kabinetin tim, me të cilin do të vazhdoj punën edhe në këtë mandat, me të njëjtin përkushtim dhe përgjegjësi”, shkruan Totaj, raporton PrizrenPress.

Po ashtu, sot është emëruar drejtor i Shërbimeve Publike, Islam Ukaj.

Ai shtoi se emërimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim kompletimin e ekzekutivit.

“Me përkushtimin tashmë të dëshmuar, do ta vazhdojmë edhe mandatin e dytë të qeverisjes lokale në Komunën e Prizrenit, në shërbim të interesit publik dhe për mirëqenien e qytetarëve”, theksoi i pari i Prizrenit./PrizrenPress.com/

