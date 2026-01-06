9.5 C
Prizren
Islam Ukimeri emërohet drejtor i Shërbimeve Publike në Prizren

By admin

Islam Ukimeri është emëruar drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Prizren.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Ukimeri përmes një postimi në rrjetet sociale.

Në zgjedhjet e fundit lokale, Ukimeri kishte siguruar mbi 1,500 vota personale për Kuvend të  Prizrenit.

Humbi ndjenjat pasi hyri në shtëpi, vdes burri në Malishevë
Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

