Sport

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

By admin

Viti 2026 në basketbollin e Kosovës nis fuqishëm me ndeshjet çerekfinale të Kupës.

Përballjet e para sjellin emocione të mëdha dhe duele super interesante, raporton PrizrenPress.

Ndeshjet kthyese zhvillohen më 21/22 janar, ku vendoset kush kalon në gjysmëfinale.

Sistemi është vajtje–ardhje: dy ndeshje për çdo duel dhe skuadra më e mirë nga rezultati i përgjithshëm kualifikohet më tej.

Çerekfinalet e Kupës:

E mërkurë
18:45, Trepça – Golden Eagle Ylli
18:45, Bora – Rahoveci 029

E enjte
18:45, Vëllaznimi – Sigal Prishtina
18:45, Bashkimi – GO+ Peja

/PrizrenPress.com/

