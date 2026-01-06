Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

Viti 2026 në basketbollin e Kosovës nis fuqishëm me ndeshjet çerekfinale të Kupës.
Përballjet e para sjellin emocione të mëdha dhe duele super interesante, raporton PrizrenPress.
Ndeshjet kthyese zhvillohen më 21/22 janar, ku vendoset kush kalon në gjysmëfinale.
Sistemi është vajtje–ardhje: dy ndeshje për çdo duel dhe skuadra më e mirë nga rezultati i përgjithshëm kualifikohet më tej.
Çerekfinalet e Kupës:
E mërkurë
18:45, Trepça – Golden Eagle Ylli
18:45, Bora – Rahoveci 029
E enjte
18:45, Vëllaznimi – Sigal Prishtina
18:45, Bashkimi – GO+ Peja
/PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren