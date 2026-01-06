9.5 C
Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Skuadra e Lirisë është pranë edhe një përforcimi të bujshëm, edhe pse në moshë.

Sipas përfoljeve, prizrenasit janë shumë afër të zyrtarizojnë mbrojtësin e dalluar të Superligës, që ditë më parë zyrtarizoi ndarjen me Llapin, Muhamed Useinin.

Useini që u nda me Llapin ditë më parë, tash është në moshën 37 vjeçare, por ai pritet të bëhet përforcim i rëndësishëm i mbrojtjes së Lirisë.

Tetovari 180 cm. i gjatë përgjatë karrierës së tij pos Llapit së fundi ka luajtur edhe për Prishtinën dhe Gjilanin, ndërsa ka qenë pjesë e Shkëndijës, Rabotniçkit dhe Renovës në Maqedoninë Veriore.

