Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Skuadra e Lirisë është pranë edhe një përforcimi të bujshëm, edhe pse në moshë.
Sipas përfoljeve, prizrenasit janë shumë afër të zyrtarizojnë mbrojtësin e dalluar të Superligës, që ditë më parë zyrtarizoi ndarjen me Llapin, Muhamed Useinin.
Useini që u nda me Llapin ditë më parë, tash është në moshën 37 vjeçare, por ai pritet të bëhet përforcim i rëndësishëm i mbrojtjes së Lirisë.
Tetovari 180 cm. i gjatë përgjatë karrierës së tij pos Llapit së fundi ka luajtur edhe për Prishtinën dhe Gjilanin, ndërsa ka qenë pjesë e Shkëndijës, Rabotniçkit dhe Renovës në Maqedoninë Veriore.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren