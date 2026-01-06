9.4 C
Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka emëruar Adem Morinën drejtor të Drejtorisë për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik në Komunën e Prizrenit, për një mandat katërvjeçar.

Drejtori i sapoemëruar, Adem Morina, ka falënderuar kryetarin e Komunës, Shaqir Totaj, për besimin e dhënë, si dhe të gjithë ata që e kanë mbështetur.

“Sot, me nder dhe përgjegjësi, kam pranuar detyrën për të udhëhequr Drejtorinë për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik në Komunën e Prizrenit për katër vitet e ardhshme.
Me përkushtim dhe bashkëpunim, do të punojmë që Prizreni të shfrytëzojë maksimalisht potencialin e tij turistik dhe ekonomik”, shkruan Morina në Facebook./PP/

