8.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Fokus

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë

By admin

Reshjet e vazhdueshme dhe të dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime në disa zona të komunës së Prizrenit, duke krijuar vështirësi për banorët. Në reagim të menjëhershëm, ekipet emergjente të kontraktuara nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë kanë qenë gjatë gjithë kohës të angazhuara në terren, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se ekipet po ofrojnë ndihmë në zonat më të prekura dhe janë duke përdorur të gjitha kapacitetet e tyre për t’u dalë në ndihmë qytetarëve.

“Angazhimi i ekipeve emergjente do të vazhdojë edhe më tej, me qëllim të menaxhimit të situatës dhe mbështetjes së qytetarëve në vendbanimet më të prekura nga reshjet e rrëmbyeshme”, ka shkruar Totaj në Facebook.

Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar deri në stabilizimin e situatës./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Xhulio Mehmeti largohet nga Liria
Next article
Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Më Shumë

Fokus

Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Luljeta Veselaj Gutaj është emëruar sot Drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Komunën e Prizrenit. Lajmin e bëri të ditur kryetari i komunës, Shaqir...
Sport

Liria prezanton Muhamed Useinin

Liria e Prizrenit ka prezantuar zyrtarisht mbrojtësin me përvojë, Muhamed Useini, i cili i bashkohet klubit pas angazhimit të fundit te Llapi. Useini ka një...

Shukri Quni reagon për herë të dytë: Po e kërkoj vetëm votën time

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

Duda Balje: Me rezultatet aktuale, kam siguruar ulëse në Kuvend – herët të flitet për qeverinë

Gjendja në Semetisht të Suharekës pas vërshimeve

Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

Humbi ndjenjat pasi hyri në shtëpi, vdes burri në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne