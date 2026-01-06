8.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

By admin

Bashkimi njofton tifozët se biletat për ndeshjen ndaj Pejës, në kuadër të Kupës së Kosovës, do të dalin në shitje nesër, e mërkurë, nga ora 11:00, para palestrës “Sezai Surroi” në Prizren.

Çdo person mund të blejë deri në katër bileta, ndërsa çdo biletë siguron një hyrje të vetme, pa përjashtim moshe.

Çmimet janë të përcaktuara si vijon: tribuna 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në dispozicion vetëm ditën e ndeshjes, që nga ora 11:00.

Klubi fton tifozët që të enjten palestra të mbushet plot, për të dhënë mbështetje maksimale skuadrës në këtë sfidë të rëndësishme të Kupës së Kosovës./PrizrenPress.com/

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë
Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Në Qendrat Komunale të Numërimit (QNR) ka përfunduar numërimi i të gjitha fletëvotimeve. Bazuar nga të dhënat e publikuara në platformën e KQZ-së, ku nuk...
‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

Kompania e transportit 'Arditi Tours' ka reaguar pas raportimeve në disa media,  se një nga autobusët e saj është djegur. Në një njoftim zyrtar, kompania...

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC

Duda Balje siguron ulëse në Kuvendin e Kosovës

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

Pranon mandatin e dytë si drejtoreshë e Arsimit, Veselaj-Gutaj: Do të punoj për një arsim të fortë, modern dhe të drejtë për të gjithë

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Digjet autobusi që po shkonte nga Kosova në Zvicër, ishte plot me mërgimtarë

