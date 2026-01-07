Malishevë: Një person dërgohet pa shenja jete në QKMF, rasti po hetohet

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Malishevë është dërguar pa shenja jete një person.
“Raportohet se në QKMF ishte dërguar pa shenja jete viktima, mashkull kosovar. Mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente.
