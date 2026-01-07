9.5 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

Fokus

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

By admin

Pas reshjeve të dendura të ditëve të fundit, cilësia e ujit të pijshëm ka pësuar përkeqësim në disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës.

Kompania Rajonale e Ujësjellësit, “Hidroregjioni Jugor”, ka paralajmëruar qytetarët të mos e përdorin ujin për konsum, por vetëm për nevoja sanitare derisa situata të normalizohet.

“Si pasojë e reshjeve të dendura atmosferike të ditëve të fundit, në të tri njësitë operative të Kompanisë (Prizren, Suharekë dhe Malishevë) është evidentuar rritje e konsiderueshme e turbullirës në burimet e furnizimit me ujë të pijshëm, me ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë dhe sigurinë e furnizimit”, thuhet në njoftimin e kompanisë, raporton PrizrenPress.

Në lidhje me gjendjen aktuale të furnizimit, kompania thekson se në Prizren ka përmirësim të gjendjes së cilësisë së ujit në burime, edhe pse turbullira ende nuk është brenda standardeve të lejuara.

“Gradualisht kemi filluar të lëshojmë ujin në rrjetin e furnizimit, por apelojmë që qytetarët të mos e përdorin për pije, vetëm për nevoja sanitare, deri në njoftimin e radhës”, thuhet në njoftim.

Ndërsa, burimi Sozi në Nashec të Prizrenit rezulton të jetë në gjendje të mirë si nga sasia, ashtu edhe nga cilësia.

“Konsumatoret e 14 fshatrave që furnizohen nga ky burim mund ta shfrytëzojnë ujin e pijes pa asnjë problem”, njofton “Hidroregjioni Jugor”.

Në Suharekë, furnizimi është kryesisht i stabilizuar, përveç fshatrave Studençan dhe Doberdelan. Kurse në Malishevë, edhe pse ka rënie të nivelit të ujërave, burimet vazhdojnë të jenë të ndotura, dhe kompania është duke bërë pastrimin e tyre.

Sipas kompanisë, Njësia Operative Dragash vazhdon të jetë stabile.

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A njofton gjithashtu se për çdo zhvillim të ri, konsumatorët do të njoftohen me kohë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendja në Malishevë drejt stabilizimit pas reshjeve të fundit
Next article
Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente

Më Shumë

Fokus

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Policia ka raportuar dy raste të përdorimit të armëve të zjarrit gjatë natës së ndërrimit të viteve në regjionin e Prizrenit. Zëdhënësi i Policisë në...
Lajme

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

2 mijë e 244 gjoba trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit në vendin tonë.   Gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 19 aksidente me të...

Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Ndërron jetë gazetari dhe shkrimtari Rushit Ramabaja

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar

Nisin homazhet në nderim të jetës dhe veprës së Nexhat Dacit

Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

Ylli ndahet me Joe Reece

Merret vendim në tërë Kosovën, shtyhet procesi mësimor deri më 12 janar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne