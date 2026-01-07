9.5 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

By admin

Dy familje në Xërxë të Rahovecit janë evakuuar pasi ishin në zona të rrezikuara nga vërshimet.

Në evakuimin e tyre morën pjesë pjesëtarë të FSK-së, ka njoftuar komuna.

“Reshjet e shumta kanë shkaktuar vështirësi të mëdha për disa familje në komunën e Rahovecit, të cilat kanë mbetur të ngujuara në shtëpitë e tyre. Bashkë me trupat e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), sot u realizua evakuimi i dy familjeve në fshatin Xërxë, duke siguruar daljen e tyre të sigurt nga zonat e rrezikuara. Për gjendjen shëndetësore të qytetarëve të evakuuar u kujdes edhe stafi i QKMF-së në Rahovec, i cili ofroi ndihmën e parë mjekësore, ndërsa janë dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Kastrati ka vizituar disa familje të dëmtuara nga vërshimet në Malishevë
Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

