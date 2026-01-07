9.5 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

Lajme

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

By admin

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka treguar për gjendjen që po mbizotëron në komunën ku ai udhëheq, pas shirave të rrëmbyeshëm.

Ai thotë se për shkak të masave që si komunë kanë ndërmarrë ndër vite, Suhareka nuk është përballur me shumë probleme, përpos disa fshatrave.

“Kemi pasur dëme më së shumti në ekonomi familjare e tokë bujqësore”, tha ai për Klan Kosovën, duke përmendur edhe emrat e fshatrave më të prekur nga vërshimet.

Muharremaj shtoi se ka nisur vlerësimi i dëmeve, dhe pas përfundimit të procesit, të dhënat do t’i dërgojnë në qeveri.

I pari i Suharekës nuk kurseu falënderimet për të gjitha ekipet që u angazhuan me punë të palodhshme që t’iu dalin në ndihmë qytetarëve.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

Më Shumë

Fokus

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Një aksident trafiku ka ndodhur paraditen e sotme në qendër të Rahovecit. Në pamjet e publikuara shihet se janë aksidentuar tri automjete. Nuk dihet për të...
Fokus

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Basketbollisti i Bashkimit, Kyan Anderson, ka pësuar një lëndim në krahun e majtë gjatë stërvitjes së fundit. Klubi ka konfirmuar se lojtari do të...

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Ylli ndahet me Joe Reece

Kastrati ka vizituar disa familje të dëmtuara nga vërshimet në Malishevë

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Festat e fundvitit gjallëruan turizmin në Prizren

Plumbi qorr godet veturën në Suharekë

‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne