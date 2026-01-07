Komuna e Prizrenit mobilizohet pas reshjeve: Situata nën monitorim të vazhdueshëm

Pas reshjeve intensive të shiut gjatë ditës së djeshme dhe sot, ekipet e Komunës së Prizrenit kanë qenë në terren për të vlerësuar nga afër situatën dhe për të reaguar pa vonesë.
Komuna njofton se gjendja po monitorohet vazhdimisht dhe intervenimet po kryhen në kohë reale.
“Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë janë në mobilizim të plotë, me të gjithë mekanizmin, kapacitetet njerëzore dhe teknike në dispozicion për ndërhyrje të menjëhershme”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, puna në terren po vazhdon me intensitet të lartë deri në stabilizimin e plotë të situatës.
“Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë pasi institucionet janë në krye të detyrës dhe në shërbim të qytetarëve. Siguria e qytetarëve mbetet prioritet absolut dhe çdo rrezik po trajtohet me seriozitet maksimal”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/